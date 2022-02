Criza de personal in spitalele iesene, in plina pandemie. Cel putin 20- din numarul total de posturi din unitatile medicale aflate in subordinea Consiliului Judetean sunt vacante. Majoritatea posturilor neocupate sunt cele care vizeaza cadrele medii si personalul administrativ. "Din pacate, este o situatie care treneaza de mai multi ani. Practic, niciodata in sistemul sanitar iesean si in general cel din Romania nu a fost acoperit numarul de posturi, la un nivel minim prevazut de acte normative in vigoare. Explicatia este una extrem de simpla. Toate sunt legate de bugetul pe care-l au unitatile…