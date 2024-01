Stiri pe aceeasi tema

- Volane din carton ar putea fi adaugate in anumite trenuri din Londra pentru a imbunatati experienta pasagerilor care se prefac uneori ca se afla la conducerea acestor vehicule, a anuntat primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de DPA și Agerpres . Sadiq Khan a dezvaluit ca masura este luata in considerare…

- Volane din carton ar putea fi adaugate in anumite trenuri din Londra pentru a imbunatati experienta pasagerilor care se prefac uneori ca se afla la conducerea acestor vehicule, a anuntat primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de DPA.

- Rusiei i-au lipsit in acest an aproximativ 4,8 milioane de muncitori, iar lipsa de mana de lucru va ramane o problema acuta si in 2024, informeaza un articol publicat duminica in cotidianul Izvestia.

- Marea Britanie a anuntat ca regreta profund decizia guvernului irlandez de a initia o contestare in instanta a legislatiei britanice care confera amnistie conditionata pentru crime comise in timpul celor trei decenii de conflict in Irlanda de Nord, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Londra…

- 12 centre de servicii ultramoderne, cu magazine, restaurante, cafenele, spații pentru mama și copilul, statii de distributia carburantilor si incarcare electrica au fost finalizate in ultimul an de Rompetrol pe unul dintre cele mai importante drumuri din

- Vești bune pentru romanii care locuiesc in judetul Prahova! Un gigant de origine franceza va face o investiție uriașa in zona! Mai exact, unul dintre liderii industriei HVAC va deschide prima fabrica din Romania. Aici urmeaza sa fie create peste 350 de locuri de munca.

- Aproape 4 milioane de locuri de munca din Coreea de Sud risca sa fie inlocuite de inteligenta artificiala (IA) in urmatoarele doua decenii, in principal cele ocupate de lucratori cu gulere albe, conform unui studiu al bancii centrale nationale, publicat joi, transmite AFP. Progresele rapide in domeniul…

- Salariile brute in construcții vor fi majorate cu peste 500 de lei. Se introduce insa contribuția la sanatate de 10%, astfel ca angajații nu vor primi bani in plus. „Acest lucru era asteptat pentru a evita munca la negru si pentru a evita pierderea fortei de munca in constructii care oricum este redusa…