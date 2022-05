Criza semiconductorilor, care lovește tot mai multe companii auto, a lovit si la Ford Craiova. Din nou. Angajatii acestei companii au fost trimiși in șomaj tehnic timp de o saptamana, incepand de luni. Informatia a fost confirmata si de ministrul economiei, Florin Spataru. Joint-venture-ul Ford Otosan, la Craiova In data de 14 martie, compania Ford […] The post CRIZA la Ford Craiova! Angajatii, trimisi in somaj! first appeared on Ziarul National .