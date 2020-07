Stiri pe aceeasi tema

- Trei pacienți internați in spitalele clujene cu COVID-19 au cerut sa fie externați și asta s-a intamplat. Ei au profitat de motivarea Curții Constituționale a Romaniei, prin care s-a declarat ca fiind neconstitutionala starea de carantina si internarea obligatorie. Informația a fost confirmata de prefectul…

- Criza fara precedent: cu 420 de cazuri noi si astazi, Romania se indreapta spre cele mai sumbre scenarii. La cele mai mari doua spitale din Bucuresti nu mai sunt locuri libere in sectiile de terapie intensiva, iar in tara pacientii sunt mutati dintr-un judet in altul.

- Criza de coronavirus pare sa se adanceasca in Romania, intrucat apar tot mai multe cazuri de persoane care au fost infectate, s-au vindecat, iar acum, cand au fost retestate, rezultatele sunt pozitive.

- Pandemia de coronavirus a creat condiții optime pentru raspandirea unei alte boli in randul romanilor. Medicul Tudor Ciuhodaru cere masuri urgente din partea autoritaților: „Am avut 10 confirmari, intr-o singura zi. Cei mai mulți sunt barbați cu varste cuprinse intre 24 și 54 ani.Boala este extrem de…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara au administrat, vineri, pentru prima data plasma obtinuta de la pacienti vindecati de coronavirus unui pacient aflat in stare critica. In unitatea medicala mai sunt internati, in prezent, 24 de pacienti, intre care patru la Terapie…

- ,,Am avut o discuție destul de lunga și am reușit, nu doar sa atingem temele importante, ci chiar sa venim cu soluții foarte bune. Am discutat situația economica, situația generala. Ne-am concentrat pe doua teme, prima fiind deficitul bugetar. E clar ca vom avea un deficit mai mare. Este nevoie de masuri…

- Furnizorii de servicii medicale inregistreaza inca un aflux mic de pacienti. Laboratoarele de analize medicale au fonduri, dar frica de coronavirus ii tine pe bolnavi acasa. Nu pierd, in schimb, spitalele.

- Cei doi pacienti transferati joi de la Brasov la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti se afla in continuare in stare critica. Unul dintre pacienti, o tanara in varsta de 34 de ani, a suferit un stop cardio-respirator, dar medicii au reusit sa o resusciteze.