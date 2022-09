Criza „în călduri”: Se va instala o poliție a temperaturii? Guvernul francez a repetat de cateva saptamani o recomandare catre persoane fizice și intreprinderi: sa aiba o temperatura de 19C in interior, scrie Le Figaro. Criza energetica continua sa monopolizeze inceputul anului școlar și sa ingrijoreze o buna parte a francezilor. In ultimele zile, executivul repeta un mesaj: pentru a economisi energie in casa sau la biroul, temperatura ambianta trebuie sa fie de 19 grade. O recomandare amintita și de Emmanuel Macron in conferința sa de presa pe tema energiei, lunea trecuta. Aceasta pentru a evita anumite taieri care ar putea aparea in cazul supraconsumului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

