- Presedintele american Joe Biden l-a invitat "in mod solemn" sambata pe noul presedinte al Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, sa vina intr-o vizita in SUA, dupa o perioada marcata de dezacorduri intre cei doi parteneri, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden doreste sa ''recalibreze'' relatiile SUA cu Arabia Saudita, nu sa le rupa, si va discuta cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre drepturile omului si petrol, a declarat principalul consilier politic si militar al Casei Albe, Jake Sullivan, vorbind presei…

- Joe Biden si printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu un "fist bump" la sosirea presedintelui american in Regatul Arabiei Saudite. Casa Alba a precizat ca liderul american incearca sa evite strangerile de mana pentru a se proteja de Covid-19, relateaza BBC. Joe Biden a intampinat…

- Presedintele american Joe Biden – care se afla in primul sau turneu oficial in Orientul Mijociu – s-a intalnit miercuri si joi cu lideri israelieni, la Ierusalim, si efectueaza vineri un zbor oficial fara precedent din Israel in Araba Saudita. Israelul si Arabia Saudita ar putea solutiona – in cursul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a spus luni ca președintele Emiratelor Arabe Unite, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (MbZ), i-a transmis ca doi dintre principalii producatori de petrol din OPEC, Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, iși pot mari producția foarte puțin, scrie Reuters.

- Dupa anunțul președintelui Joe Biden legat de noul pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, Pentagonul a facut o serie de precizari la adresa amenințarilor voalate ale Rusiei privind rachetele HIMARS livrate de Washington Kievului. Reprezentanții Departamentului Apararii s-au declarat „liniștiți”…

- Administrația președintelui american Joe Biden ia in considerare includerea Rusiei pe lista statelor care sponsorizeaza terorismul, intocmita de Departamentul de Stat al SUA. Dar oficialii nu au stabilit inca daca acțiunile Moscovei in razboiul sau din Ucraina indeplinesc criteriile legale pentru aceasta…

- Anatoli Antonov, ambasadorul Moscovei la Washington, a avertizat oficialii americani, la televiziunea rusa Rossiya sa nu trimita mai mult armament Ucrainei, catalogand drept „inacceptabila” aceasta practica, potrivit Reuters . „Am subliniat caracterul inacceptabil al acestei situatii cand Statele Unite…