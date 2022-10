Criză doar la alții: Senatorii și-au crescut bugetul de salarii cu zeci de milioane Criza este un cuvant ce nu se va auzi prea des in cazul angajaților de la Senat: bugetul alocat pentru anul viitor prevede un plus de peste 24 de milioane de lei doar pentru cheltuielile de personal. Și cel dedicat deplasarilor este in creștere. Adoptat luni, bugetul pe anul viitor va fi de 325 milioane de lei, fiind „fundamentat avand in vedere asigurarea functionarii institutiei in conditii normale “, dupa cum anunța, in plen, senatorul PSD Cristina Mariana Stocheci, chestor. Principala critica adusa a vizat faptul ca 22 de milioane de lei sunt alocate pentru pensiile speciale ale parlamentarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul DIGI a virat, catre bugetul de stat, 62 milioane de lei in luna septembrie, suma ce reprezinta taxele și impozitele operațiunilor companiei de telecomunicații RCS & RDS și ale tuturor entitaților din Grup, active pe piața locala. In total, in primele noua luni ale acestui an, valoarea contribuțiilor…

- Fostul sef de stat Emil Constantinescu continua sa profite de pe urma functiei de presedinte al Consiliului Stiintific al Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului (ISACCL). Anul acesta, institutia are la dispozitie un buget de 3 milioane de lei. ISACCL este, in fapt, o…

- Municipalitatea continua sa investeasca in modernizarea infrastructurii rutiere din suburbii. La Ciorescu, se desfașoara lucrari de reparație capitala prin asfaltare a stradelelor M. Eminescu, Prieteniei, B. Glavan, Florilor, Minerilor, Ion Creanga. Costul total al proiectului este de 3,6 milioane de…

- Fondurile pentru plata beneficiarilor programului „Tomata” au fost suplimentate cu aproape 40,3 milioane de lei, printr-un act normativ care modifica HG nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022, informeaza Ministerul Agriculturii…

- Bugetul programului Tomata a fost suplimentat cu 40 milioane lei pentru a acoperi solicitarile tuturor beneficiarilor inscriși in acest program de susținere a producției de legume. Ministerul Agriculturii estimase, inițial, un buget de 225 milioane lei, care s-a dovedit insuficient pentru cei peste…

- Schema de plafonare si compensare a facturilor va ramane in vigoare pana la 31 martie, iar supraimpozitarea va fi aplicata pe intregul lant din energie, nu doar pentru producatori, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Agerpres. „Acum sunt supraimpozitati producatorii, dar…

- Furnizorul de apa-canal Aquabis a scos la licitație lucrarile de modernizare și extindere a rețelelor de apa-canal in municipiu. Valoarea contractului trece de 100 de milioane de lei și presupune prelungirea rețelei de canalizare cu 20.000 de metri. Aquabis scoate la licitație lucrarile pentru modernizarea…

- Football Museum Bucharest, primul muzeu din Romania și singurul din Europa de Est dedicat 100% fotbalului, realizat din fonduri private, primește un buget suplimentar de 400.000 de euro pe langa investiția inițiala de 1,2 milioane de euro. Banii in plus vor fi folosiți in achiziționarea de echipamente…