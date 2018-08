Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al Casei Albe a declarat luni ca Statele Unite vor impune mai multe sanctiuni economice Turciei, daca autoritatile de la Ankara nu decid eliberarea pastorului american Andrew Brunson, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, s-a intalnit luni cu o delegație condusa de ambasadorul Turciei in Statele Unite pentru a discuta despre reținerea pastorului american Andrew Brunson, au transmis reprezentanții Casei Albe, relateaza Reuters.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a respins preocuparile legate de deprecierea lirei, indemnandu-i pe turci sa ''nu-si faca griji'', declaratie ce survine in contextul in care moneda nationala a inregistrat scaderi record in ultimele saptamani pe fondul unei crize diplomatice cu SUA, relateaza Reuters,…

- Pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu in Turcia, dupa ce a fost incarcerat aproape doi ani, in urma unor acuzatii de ”terorism” si ”spionaj”, ceea ce a afectat relatiile intre Ankara si Washington, relateaza AFP, preluata de news.ro.Aceasta evolutie neasteptata…

