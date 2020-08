Criza din Belarus: Summit extraordinar al liderilor UE Un summit extraordinar al liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene va avea loc miercuri, prin videoconferinta, pentru a discuta despre situatia din Belarus, a anuntat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit AFP, Reuters si EFE.

"Poporul din Belarus are dreptul de a-si decide viitorul si de a-si alege în mod liber liderul. Violenta contra manifestantilor este inacceptabila", a scris Charles Michel pe Twitter.

Videoconferinta liderilor UE va începe miercuri la ora locala 12:00 (10:00 GMT).

