Stiri pe aceeasi tema

- Criza de personal medical la sectiile ATI este raspandita in toata Europa. In Romania, guvernantii vorbesc numai despre cresterea numarului de paturi, iar pentru criza de personal medical solutia sunt studentii voluntari, noteaza mediafax. Nu doar Romania e in criza de medici si asistente…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri seara, o declarație de la Cotroceni, dupa o lunga discuție cu miniștri, specialiști din sanatate și domenii de care depinde funcționarea sistemului sanitar din Romania care trebuie, conform declarației, reconstruit cu totul. „Secțiile de Anestezie și…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, spune ca modelul suedez nu se poate aplica in Romania.Citește și: Galerie foto SAVUROASA - Tocmai a fost desemnat cel mai bun patiser din lume: este un belgian "Toata lumea este fascinata de modelul…

- Profesorul timisorean Dorel Sandesc este vicepreședintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva și membru, alaturi de alți 8 doctori, al Comisiei pentru Management Clinic și Epidemiologic al COVID-19. El povestește cateva episoade care i-au marcat pe colegii sai din secțiile ATI unde sunt…

- Vicepresedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva spune ca avem cel mai mic numar de medici raportat la numarul de cetațeni. De asemenea, potrivit medicului, Romania este pe locul 17 in Europa la decese. "Romania are cel mai slab sistem sanitar din Europa. Avem cel mai…

- In condițiile celui mai prost finanțat sistem sanitar din Europa, este un paradox mortalitatea mica in Romania din cauza Covid-19, a declarat la Digi24 Dorel Sandesc, vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva.

- La sfarșitul lunii iulie, Comisia Europeana a semnat un contract de achiziție a dozelor de Remdesivir necesare tratarii a aproximativ 30.000 de cetațeni UE infectați cu coronavirus. Romania a primit a doua cea mai mare cantitate, dupa Spania, mai exact necesarul pentru a trata 5.000 de pacienți.…

- Profesorul Șerban Bubenek, președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, a spus la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca in Romania nu exista transparența cu privire la felul in care este alocat medicamentul Remdesivir, esențial in tratarea cazurilor foarte grave de Covid-19. Profesorul…