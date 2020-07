Stiri pe aceeasi tema

- Exasperarea medicilor crește din zi in zi nu doar in fața numarului mare de cazuri de infectare cu coronavirus, tradus in secții de terapie intensiva ocupate, ci și in fața argumentelor tot mai scandaloase din partea pacienților care refuza sa ințeleaga pericolul la care s-au

- Directorul Spitalul „Victor Babes" din Timisoara, un spital cu rezultate bune in lupta cu coronavirusul, spune ca in oras au inceput sa creasca din nou numarul de cazuri noi, dupa o perioada in care numarul noilor imbolnaviri a scazut constant. Insa acum medicii nu lupta doar cu boala in sine, ci si…

- Medicul sustine ca in cazul unei probleme de sanatate publica exista doua elemente contradictorii, faptul ca omul se gandeste la problema personala, iar problema generala este de sanatate a comunitatii. Citeste si: Alexandru Rafila: Rares Bogdan sa-si reevalueze pozitia. Responsabilitatea…

- De la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise s-au sesizat numeroase incalcalcari ale prevederilor legale, iar acestea continua sa afecteze o sumedenie de oameni.

- Cinci lugojeni s-au ales cu dosare penale dupa ce la controalele politistilor au prezentat adeverinte permanente false. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al judetului Timis au declarat pentru Lugoj Info .ro ca nu mai putin de cinci persoane sunt cercetate penal pentru fals in declaratii si uz…

- Un mesaj atribuit lui Pedro Aviles Salazar si care circula pe retelele de socializare ii ameninta pe medici: "Pentru fiecare ruda a noastra care moare de Covid-19, vom ucide zece medici". Barbatul este membrul unui cartel influent in zona. Citeste si Ajutoare distribuite saracilor, sub brandul…

- Nu coronavirusul Profesorul Yuval Noah Harari, a carui companie a donat un milion de dolari OMS, explica in ce fel ne vor schimba viitorul deciziile pe care le luam astazi referitor la COVID-19. Domnule profesor Harari, ne aflam in toiul unei pandemii. Ce va ingrijoreaza cel mai mult in contextul schimbarilor…