Criza coronavirusului ar putea costa Germania mai multe sute de miliarde de euro, estimeaza institutul Ifo

- "Daca aveti nevoie de mai multe paturi, daca aveti nevoie de mai mult personal si echipament pentru a-i trata pe pacientii infectati cu noul tip de coronavirus veti primi ajutor financiar", a spus el, citat și de Agerpres ."In mod concret, veti primi zilnic un bonus de 560 de euro pentru fiecare pat…

- Criza coronavirusului ar putea costa economia Germaniei intre 255 de miliarde si 729 de miliarde de euro in 2020 si peste un milion de locuri de munca, in functie de mai multe scenarii, a anuntat, luni, institutul economic german Ifo, citat de Reuters . „Costurile vor depasi probabil orice am vazut…

- Germania va inlocui cei sase ani de austeritate fiscala cu un buget expansionist, menit sa salveze economia tarii de efectele crizei provocate de pandemia de coronavirus, scrie Financial Times. Aproape 10% din PIB-ul Germaniei va fi pus la bataie pentru a proteja miile de afaceri de falimentul iminent.…

- Germania va abandona cei sase ani de austeritate fiscala cu un buget expansionist, menit sa salveze economia tarii de efectele crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata într-un articol aparut sâmbata în publicatia britanica Financial Times (FT), noteaza…

- "Kurzarbeit", o noua forma de munca in Germania, pentru a evita concedierile in perioada pandemiei COVID-19. Cum vor lucra o parte din germani Autoritatile germane se asteapta ca un numar record de 2,15 milioane de persoane sa recurga in acest an la un program de lucru mai scurt, in conditiile…

- Discreta in ultimul timp, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost nevoita sa iasa din nou in fata si sa gestioneaza dosarul Covid-19. Dupa criza financiara si apoi cea a migrantilor, aceasta este a treia sa provocare majora de cand conduce ce mai mare economie a Europei. Guvernul condus de ea a…

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri cel mai mare pachet economic de ajutor din Germania, in valoare de cel putin 550 milliarde de euro, pentru a sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus (COVID-19), oferindu-le credit "nelimitat" pentru a-si tine afacerile pe linia de plutire, transmit…

- Germania a lansat un plan de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari) pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai ecologic, transmite Bloomberg. Planul pe zece ani nu se refera doar la modernizarea cailor ferate, a podurilor…