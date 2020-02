Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In...

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu a RABUFNIT in Parlamentul European: Dna comisar, dna…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP. Printre noile decese raportate, 37 au fost in regiunea Hubei, a carei capitala este orasul Wuhan, epicentrul epidemiei,…

- Mai multe postari de pe retelele de socializare arata imagini cutremuratoare din Wuhan. Martorii spun ca au auzit focuri de arma, trase spre cei care ar fi incercat sa paraseasca zona de carantina. Bilantul epidemiei de coronavirus din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. In provincia…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…