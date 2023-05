Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru protectie si inovare financiara din California (DFPI) a anuntat luni ca a inchis First Republic Bank si a ajuns la un acord pentru vanzarea activelor sale catre JPMorgan Chase & Co. si National Association, aceasta fiind a treia mare banca americana care a dat faliment in doua luni.…

- Fondul american de garantare a depozitelor (FDIC) se pregatește sa preia iminent administrarea, scrie Reuters, care citeaza o sursa familiara cu problema. Informația a dus vineri, 29 aprilie, la scadere de 50% a acțiunilor bancii.Autoritațile bancare au decis ca situația bancii regionale s-a deteriorat…

- Surse au declarat pentru CNBC ca rezultatul cel mai probabil pentru banca cu probleme este ca Federal Deposit Insurance Corporation sa o ia in administrare. Actiunile First Republic au scazut cu peste 90% in acest an, deoarece investitorii si-au pierdut increderea in banca, dupa ce ale doua banci regionale…

- Autoritatile de reglementare din SUA au inchis ieri Signature Bank, cu sediul in New York, o importanta institutie financiara din industria criptomonedelor, in incercarea de a preveni extinderea crizei bancare, scrie CNBC, conform Digi24. "Anuntam, de asemenea, o exceptie similara de risc sistemic pentru…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%. Componenta bancara a indicelui a scazut cu 5,65%, consemnand cea mai proasta zi din 4 martie 2022, potrivit datelor Eikon, cand a coborat cu 6,66% din cauza avertismentelor ca activele lor ar putea fi afectate de razboiul din Ucraina. DAX al bursei din…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%. Componenta bancara a indicelui a scazut cu 5,65%, consemnand cea mai proasta zi din 4 martie 2022, potrivit datelor Eikon, cand a coborat cu 6,66% din cauza avertismentelor ca activele lor ar putea fi afectate de razboiul din Ucraina. DAX al bursei din…

- Actiunile bancilor din intreaga lume au scazut luni, in ciuda asigurarilor presedintelui SUA ca sistemul financiar american este sigur, transmite BBC, citat de news.ro.Acest lucru se intampla dupa ce autoritatile au fost nevoite sa intervina pentru a proteja depozitele clientilor atunci cand creditorii…

- Bancile europene se prabușesc pe bursa dupa turbulențele de pe piața americana. Piețele bursiere au avut un inceput de saptamana foarte slab, informeaza publicația britanica The Guardian. Majoritatea analistilor sunt de parere ca aceste caderi sunt urmari directe ale falimentelor celor doua mari banci…