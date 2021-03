Criza alimentelor ar putea izbucni în Marea Britanie Oficialii Guvernului de la Londra incearca sa anticipeze o eventuala criza a alimentelor, care ar putea sa provoace foametea, de fapt. Comerțul a fost foarte afectat in ultimele doua luni, dupa adoptarea Brexit, potrivit theguardian.com. Pentru a da companiilor timp sa absoarba noile reguli, politicienii au decis ca importurile din UE sa funcționeze cu mai puține reguli pana pe 1 aprilie. Insa, de la aceasta data, toate produsele de origine animala, cum ar fi carnea, lactatele sau mierea, vor intra in Marea Britanie doar dupa ce a fost intocmita o documentație riguroasa. Care va include certificate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

