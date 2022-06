Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene, in urma evaluarii privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta si luand in considerare factorii relevanti suplimentari, se arata intr un comunicat publicat miercuri de…

- O criza mare pe piata de forta de munca este semnalata in Arad, de una din cele mai mari organizatii ale transportatorilor de marfuri din Romania, desi salariile ajung pana la 2.000 de euro.

- Social Titularizare 2022 – ultima zi de inscrieri / In mod excepțional, absolvenții promoției 2022 iși pot valida fișa de inscriere in data de 13 iulie, pana la ora 8.00 mai 17, 2022 09:15 Potrivit Calendarului de mobilitate pentru personalul didactic de predare din invațamantul preuniversitar pentru…

- Alianța „O Voce pentru Educație” s-a intalnit pentru a doua sesiune de lucru, in cadrul careia 40 de reprezentanți din sectorul public, privat și non-guvernamental au discutat despre cele mai importante masuri care pot aduce o transformare a calitații educației preuniversitare din Romania. Printre…

- Inscrierea in concursul pentru gradații de merit incepe pentru profesori imediat dupa vacanța de Paști, cu depunerea dosarului la secretariatul școlii. Procedura se deruleaza in perioada 2- 16 mai, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Pentru cadrele didactice care activeaza in cadrul…

- Cadrele didactice care nu sunt titulare dar care au obtibnut cel putin nota sau media 7 la concursul national din 2021 sau din 2020 pot solicita prelungirea contractului de munca pentru anul scolar urmator daca postul nu a fost ocupat in etapele anterioare. Anul acesta sunt insa si conditii noi. Profesorii…

- Criza forței de munca cu care se confrunta turismul romanesc a fost tema intrunirii interministeriale desfașurata marți, 29 martie a.c., prezidata de ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu. In vederea indentificarii de soluții, au fost prezenți la discuții Aurelian Paduraru,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași a reacționat prompt la criza de refugiați din Ucraina și a oferit soluții concrete la criza umanitara prin care aceștia trec. UMF a discutat cu cadrele didactice de la Universitațile de Medicina din Ucraina și continua sa susțina cadrele…