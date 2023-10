Criza a medicamentelor pentru bolnavii cronici: „De mai bine de 10 ani nu am mai avut asemenea situatii” Criza a medicamentelor pentru bolnavii cronici: „De mai bine de 10 ani nu am mai avut asemenea situatii” Romania ar putea avea de a face cu o posibila criza a medicamentelor in spitale. Declarațiile au fost facute de catre directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, Dan Zaharescu. Este vorba de aceasta […]