Criuzime fără margini din partea unui bărbat de 70 de ani: și-a bătut copiii cu biciul Un barbat de 70 de ani din județul Vaslui este acuzat ca și-a batut copiii cu biciul. Ambii copii sunt minori și au fugit de acasa de frica tatalui lor. Agresorul a fost arestat preventiv, informeaza Mediafax. Potrivit polițiștilor, copiii au 8 și 12 ani. Vineri, ei au fugit de acasa din cauza comportamentului violent al tatalui. Cazul a fost sesizat Poliției Municipiului Barlad de Direcția Generala de Asistența și Protecția Copilului Vaslui. Anchetatorii au stabilit ca, in data de 3 octombrie, pe fondul consumului de alcool, barbatul de 70 de ani și-ar fi agresat copiii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

