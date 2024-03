Stiri pe aceeasi tema

- Philips Monitors aduce pe piața noul monitor 49B2U6900CH, un model de 48.8 inchi (5120 x 1440) conceput pentru a raspunde nevoilor profesioniștilor. Va fi disponibil incepand cu luna februarie la prețul recomandat de 6220 lei. Integrand tehnologii avansate pentru colaborare online și productivitate,…

- Festivalul Diploma Show lanseaza seria de podcasturi „Friends of the Arts”, produsa de Black Rhino Radio si moderata de Artemisa Pascu. Friends of the Arts - A DIPLOMA Show Podcast continua misiunea proiectului de a promova si sustine tinerii artisti, designeri si arhitecti, potrivit news.ro.In primul…

- Apare o noua bancnota in Europa. Poate nu v-ati fi gandit la asa ceva, dar se va lansa bancnota de ZERO euro. Va fi produsa in 3.000 de exemplare și urmeaza sa fie pusa in vanzare incepand cu luna februarie. E vorba despre o bancnota comemorativa cu ocazia marcarii a 80 de ani de la […] The post Se…

- La inceput de an, MarcWho si Annka lanseaza piesa “Oameni”, o piesa cu o tenta usor urban clasica, de ap carei videoclip s-a ocupat MarcWho. “Piesa “Oameni” e o poveste de viata si a doua statie din albumul: “Inimi care bat la fel” semnat MarcWho. E o piesa in care s-a pus mult suflet de la instrumentalul…

- Ministerul Comertului din China a anuntat, vineri, lansarea unei anchete antidumping privind coniacul importat din Uniunea Europeana, pe fondul intensificarii tensiunilor dintre Beijing si Bruxelles.

- Racheta suborbitala New Shepard a lui Blue Origin a decolat din Texas, marți (19 decembrie), in prima sa misiune, dupa ce un eșec de anul trecut a dus la o „impamantare” de 15 luni, potrivit Reuters. Un stream live al companiei a aratat ca New Shepard decoleaza de pe locul de lansare, indepartat al…

- Dupa luni de tergiversari cu privire la modalitatile acestui easing social de 100 de euro, seful statului lanseaza programul. Incepand de vineri, persoanele interesate de aceasta masura vor putea verifica pe plateforma mon-leasing-electrique.gouv.fr – dechisa special in acest sens – daca sunt eligibili…

- Ciudate sunt caile… lui, cand el se numește Falca, este președintele PNL Arad, europarlamentar și omul care trage sforile in politica aradeana de prin 2005... The post Falca lanseaza „nucleara” lui 2023: Bibarț va candida la Primaria Arad din partea PNL doar daca Cionca o reincadreaza director la „Zona…