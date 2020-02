Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul critic literar si eseist american George Steiner a murit luni la varsta de 90 de ani, a confirmat fiul sau pentru DPA, scrie Agerpres. Steiner a decedat in orasul britanic Cambridge, unde locuia alaturi de sotia sa, istoricul Zara Steiner. Nascut din parinti evrei austrieci la Paris…

- Chitaristul, autorul si producatorul ceh Ivan Kral, a carui cariera include colaborari cu Patti Smith, Iggy Pop si David Bowie, a murit duminica, la varsta de 71 de ani, informeaza luni AFP. Ivan Kral a decedat in urma unui cancer la domiciliul sau din Michigan, Statele Unite, se indica intr-un comunicat…

- Fostul baschetbalist Kobe Bryant a incetat din viata, duminica, la varsta de 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabusit in Calabasas. Potrivit sursei citate, in elicopterul privat al lui Bryant se aflau cel putin inca trei persoane. Niciuna dintre persoanele din elicopter nu a supravietuit,…

- El si-a consacrat viata, timp de decenii, mostenirii literare a tatalui sau. Informatia a fost anuntata de Fundatia Tolkien si de cotidianul Var Matin. Nascut la 21 noiembrie 1924, la Leeds, in Regatul Unit, acest profesor universitar a lucrat, dupa moartea tatalui sau in 1973, la manuscrisele sale…

- Peter Schreier, unul dintre putinii tenori si dirijori est-germani de top, a murit la Dresda varsta de 84 de ani, scrie BBC potrivit news.roSchreier a cantat pe scene importante, de la Berlin la Viena si New York. El a trait in Germania de Est in perioada comunista, spunand ca nu a…

- Cunoscutul sculptor, pictor si ceramist brazilian Francisco Brennand a murit joi, la varsta de 92 de ani, in orasul sau natal, Recife, din nord-estul Braziliei, din cauza unor probleme respiratorii, a anuntat spitalul unde a decedat artistul, informeaza AFP. Nascut in 1927, Francisco de Paula Coimbra…

- Cantaretul si compozitorul american Irving Burgie, care a reorchestrat alaturi de Harry Belafonte piesa ''Day-O'' (the Banana Boat Song) si a adus genul muzical calypso in Statele Unite ale Americii, a murit vineri, la varsta de 95 de ani, informeaza duminica AFP. Moartea…

- Fostul prim-ministru nipon Yasuhiro Nakasone, considerat unul dintre liderii politici cei mai influenti din Japonia de dupa razboi, cunoscut in special pentru ca a intarit alianta de securitate cu Statele Unite, dar si pentru prietenia cu fostul presedinte american Ronald Reagan, a decedat vineri la…