Criticile o indispun pe ministrul Deca. Angajații nu fac față Criticile pe care le primește pe internet o indispun pe ministrul Educației, Ligia Deca. Angajații de la Comunicare nu mai fac fața, nu reușesc sa se ștearga pe toate și atunci are o zi proasta. „Atunci cand postezi ceva referitor la activitatea mea de ministru… Sigur, colegii mei de la Comunicare se ocupa sa ștearga astfel de lucruri, dar sunt foarte multe injuraturi, atacuri la persoana, neadevaruri, chestiuni care țin de caracteristicile mele fizice, felul cum ma imbrac sau de familia mea și așa mai departe. Și eu sunt un adult care știu mecanismul psihologic care genereaza astfel de chestiuni,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

