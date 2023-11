Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șase meciuri fara victorie, și dupa o saptamana cu unele schimbari pe banca tehnica, echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare va juca in prima etapa a returului ligii a 3-a la Santandrei, pe terenul nou promovatei ACSC Crisul. Conducerea clubului nostru a hotarat incetarea…

- Meteorologii au emis o prognoza de vreme capricioasa pentru acest weekend in zona de munte. In Oltenia vremea ramane frumoasa Sambata, temperaturile vor fi mai ridicate, depașind 20 de grade in cea mai mare parte a țarii și atingand chiar 27 de grade in sudul țarii. Cu toate acestea, vantul puternic…

- Administrația Naționale de Meteorologie a emis o atenționare Cod portocaliu pentru sambata seara in județul Bihor. Vor fi vijelie puternica, cu rafale de peste 90 km/h, frecvente descarcari electrice și grindina in Oradea și alte 15 localitați.Potrivit meteorologilor, sambata seara vor fi vijelie…

- Avertizare ANM - Vine potopul in patru județeAdministrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca miercuri in mai multe localitați din județele Bihor, Brașov, Arad și Timiș ar putea fi averse torențiale, vijelii și grindina, anunța Mediafax. Meteorologii anunța „averse torențiale care vor…

- In absența infrastructurii din țara, cursele de ogari de la Kincsempark din Budapesta sunt singurele ocazii unde dresorii din Bihor iși pot pune cainii „la munca” astfel incat sa le fie pusa in valoare intreaga capacitate fizica, impresionanta, de altfel.

- Lotus Baile Felix a pierdut cu scorul de 0-2 (0-0) meciul amical disputat pe teren propriu in compania echipei Victoria Carei. Antrenorul Cosmin Bodea a acuzat oboseala acumulata de formația sa in urma partidei de miercuri, din Cupa Romaniei, cu FC Bihor (scor 0-3).

- Consiliul Județean Bihor a semnat cu Ministerul Cercetarii, Inovarii și Cercetarii contractul de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența pentru modernizarea și digitalizarea Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” și reabilitarea bibliotecilor din Sanmartin, Santandrei și Oșorhei.

- Județul Bihor a realizat un pas semnificativ catre dezvoltarea sa digitala, prin semnarea unei investiții in valoare de 20.737.136 lei. Aceasta inițiativa are ca obiective multiple, menite sa transforme structurile culturale in centre moderne de dezvoltare și sa sporeasca competențele digitale ale comunitații…