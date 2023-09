Cristina Vasiu și iubitul ei, Catalin Stoica, s-au logodit in urma cu doar trei luni, insa iata ca acum ajung sa faca și pasul cel mare. Peste doar cateva zile, cei doi urmeaza sa se casatoreasca. Mai exact, aceștia vor merge in fața ofițerului de stare civila pentru a spune marele Da, urmand ca in vara anului viitor sa faca și cununia religioasa și petrecerea de nunta. Care au fost motivele pentru care aleg sa aiba un eveniment restrans la cununia civila.