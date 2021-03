Stiri pe aceeasi tema

- Pepe reușește de fiecare data sa surprinda la Te cunosc de undeva, iar asta s-a intamplat și astazi, atunci cand artistul s-a transformat in Loredana Groza. Ozana Barabancea a fost de-a dreptul impresionata de prestația acestuia.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au transformat in trupa Andre, in gala cu numarul 5 a sezonului 16 de Te cunosc de undeva! Andreea Balan nu a putut rezista și a cantat și dansat alaturi de concurenți.

- Doi buni prieteni, Adriana Trandafir și Romica Țociu au intrat in pielea a altor doi buni prieteni, ce candva faceau senzație cu piesele lor. Cu ochii in lacrimi, cu dorința, pasiune și iubire, vedetele au ridicat juriul in picioare la Te cunosc de undeva.

- Ozana Barabancea a experimentat emoții puternice in gala din aceasta seara a emisiunii „Te cunosc de undeva”. Celebra jurata și-a adus aminte de buna ei prietena, Anca Parghel, ce a fost interpretata magistral de frumoasa Raluka.

- Moment cu totul și cu totul special, in ediția 4 a emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. De data aceasta, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au deghizat in Florin Pittiș și Mircea Baniciu și au facut show magic cu piesa „Vinovații fara vina”!

- Cu orice apariție de-a lor sunt foarte spumoși, dar iata ca gala trei a show-ului Te cunosc de undeva ii aduce pe Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu in pielea rapperilor trupei LMFAO! Cei doi au stranit hohote de ras cu transformarea lor.

- Cel mai nou sezon al transforming show-ului „ Te cunosc de undeva! ”, difuzat in fiecare sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o noua surpriza pentru telespectatori. Pe langa faptul ca incepand din aceasta sambata, serile de gala vor fi tematice, ele vor fi deschise de catre un invitat special.…

- Cel de-al 16-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, incepe sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai indraznețe distribuții a artiștilor care vor trai magia transformarilor.