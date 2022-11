Stiri pe aceeasi tema

- Fosta asistenta TV a facut declarații exclusive la Antena Stars, dupa ce a acuzat-o pe Alexandra Stan ca i-a furat iubitul. Pentru ca artista a negat legatura cu iubitul fetei, Bianca Alexandra a revenit și a spus ce dovezi are in acest sens, dar și ce a gasit intre cei doi.

- Jean Paler a intrat in panica, asta pentru ca nu i-a venit nicio factura din luna mai și pana in prezent. Actorul este foarte speriat de suma care ii va veni dupa aceasta intarziere lunga, mai ales ca are o pensie destul de mica. De asemenea, el a vorbit și despre sanatatea lui. Iata ce marturisiri…

- Cum reușește Nicole Cherry sa nu explodeze niciodata. Artista a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a marturisit cum face fața situațiilor tensionate. Mai mult de atat, cantareața a spus și cine sunt persoanele care au susținut-o in toata aceasta perioada, de cand a devenit…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Marian Mexicanu a marturisit ca și-a dorit sa moara. Edy a recunoscut totul in cadrul unui interviu. Cum l-a ajutat Dumnezeu sa rezolve o problema care l-a macinat foarte mult. Ce a dezvaluit artistul.

- Mirela Nasturica, una dintre cele mai bogate cantarețe de muzica populara a facut marturii care va vor lasa masca. Vedeta susține ca Sfanta Parascheva i-a vorbit in timp ce traia un coșmar. A reușit sa depașeasca o cumpana dupa ce s-a rugat la moaște. Ce minune i s-a intamplat artistei a spus chiar…

- Saveta Bogdan s-a desparțit de iubitul avocat și s-a combinat cu un ambasador. Cantareața de muzica populara iubește din nou și a facut anunțul fericit in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce spune ca in trecut a fost inșelata de 83 de ori de catre fostul soț. Artista a descoperit iubirea dupa doua…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Lidia Buble nu s-a intors de mult timp in țara, dar a reușit deja sa-și faca simțita prezența pe strazile Capitalei. Cantareața a fost implicata intr-un accident rutier, joi, la pranz, potrivit informațiilor obținute de Antena Stars.