Cristina Vasiu este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania. Artista și-a gasit fericirea alaturi de Catalin Stoica, barbatul care a cerut-o recent in casatorie, intr-un cadru impresionant. In timp ce artista filma un videoclip, iubitul acesteia a scos inelul cu diamant. De curand cantareața a trecut prin clipe de coșmar in vacanța.