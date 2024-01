Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mațan (24 de ani), proaspat campion in MLS, cu Columbus Crew, se iubește de mai bine de trei ani cu Elena, cu care s-a casatorit civil in ianuarie 2022. In mediul online, fotbalistul i-a facut soției o superba declarație de dragoste. ...

- Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au disparut in mod neașteptat de la Chefi la Cuțite, deși nimeni nu se aștepta. Explicațiile lor nu au venit nici pana acum, dar urmarile deciziei lor nu au ezitat sa apara. Cei trei au fost dați in judecata de catre producatoare dar, chiar și așa,…

- Ștefan Banica Jr. o sarbatorește pe femeia din viața sa, Lavinia Parva. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, iar astazi e o zi speciala pentru ei. Artista implinește 39 de ani și are o familie frumoasa.

- Calin Donca se afla, in aceste momente, in inchisoare, asta dupa ce, in urma cu doua luni, omul de afaceri a fost condamnat la arest preventiv intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare, inselaciune si manipularea pietei de capital. Pentru ca ii este dor de soția lui, afaceristul a ținut sa ii transmita…

- Cleopatra Stratan a transmis un mesaj emoționant in mediul online, dupa eliminarea de la America Express - Drumul Soarelui. Soția lui Edward Sanda a vorbit despre aventura din Columbia, iar fanii au reacționat imediat.

- Soția ex-șefului Direcției sanatate și asistența sociala a mun. Chișinau, Boris Gilca este omagiata astazi. Gilca venit cu un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook. „Impacarea cu soarta este un echilibru sufletesc care ne umple viața cu sens. „Caci cine nu a suferit nu este binecuvantat...””, a…

- Soția romanului care se afla printre cei 229 de ostatici ai Hamas a venit in țara ca sa ceara guvernului de la București sa se implice pentru eliberarea soțului sau. In același timp, spune ca și-a pregatit copiii pentru ce este mai rau.

- Ștefan Banica și Lavinia Parva au o relație frumoasa de peste 10 ani și se bucura de familia pe care au format-o. Artista ii este alaturi oricand partenerului ei, iar de ziua lui i-a transmis o urare speciala.