Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar ii da lovitura dupa lovitura fostului soț, Alin Ionescu! Solista s-a maritat, zilele trecute, cu un milionar din Valcea, pe repede inainte, la Starea Civila și urmeaza sa se mute impreuna cu acesta in noua casa de la Crevedia, in aceeași zona cu fostul soț, potrivit click.ro. Surse din…

- Lumea mondena din Romania a fost surprinsa de vestea ca artista Cristina Spatar a fost ceruta in casatorie. Insa, pentru ca ți-a ținut viața privata discreta, fanii nu știau cine este norocosul care o va duce in fața altarului. Dupa mai multe speculații, s-a aflat cine este barbatul care a cerut-o in…

- Cristina Spatar a petrecut zile de neuitat in Dubai, acolo unde a fost ceruta in casatorie. Cantareața și-a uimit admiratorii cu cele mai noi imagini in care apare cu un inel cu diamant pe deget.

- Cristina Spatar iubește și e iubita, ba mai mult, e pregatita sa ajunga in fața altarului la brațul barbatului care o face sa zambeasca. Daca pana acum vedeta l-a țnut ascuns, iata ca, in urma cu doar cateva ore, au aparut primele imagini cu viitorul soț al cantareței! Da, ați auzit bine! Viitorul soț,…

- La 50 de ani, Cristina Spatar a spus DA pentru a doua oara. Cantareața a fost ceruta in casatorie in Dubai, chiar in weekendul care a trecut. Marea veste a facut-o publica chiar ea, intr-o postare pe Instagram. Cristina Spatar, care e numita Regina R&B, a distribuit pe contul ei oficial de Instagram…

- Astrologii anunța vești extrem de bune pentru un singur nativ din zodiac. O zodie din horoscop va fi ceruta in casatorie de Craciun. Ei așteapta de mult acest pas in relația lor de cuplu și iata ca se va intampla in curand. Acestui nativ i se indeplinește cea mai mare dorința. Iata despre ce zodie este…

- Calin Oda, 28 de ani, preda matematica și informatica in școala din satul Maguri, Timiș, singura din țara in care orele se țin doar in limba romani. Aici a fost și el elev, iar dupa ce a terminat Politehnica in Timișoara, scrie site-ul Școala 9 intr-un reportaj, s-a hotarat sa ramana in comunitate și…

- Gabi Badalau ne-a oferit in exclusivitate prima reacție dupa ce Claudia Patrașcanu a refuzat oferta lui de a se muta in București, asta dupa ce ieri cei doi s-au intalnit la tribunal și au ieșit destul de tensionați din interior. Afaceristul susține ca motivul pentru care fosta lui soție nu vrea sa…