- Oana Zavoranu și soțul sau s-ar fi desparțit, caci Alex Ashraf a fost surprins in compania unei domnișoare misterioase. Barbatul a petrecut toata noaptea cu femeia respectiva, iar de dimineața, a revenit la casa vedetei. Dupa ce au aparut primele speculații despre desparțire, Oana Zavoranu a postat…

- Selly a muncit foarte mult pentru producția „Romina VTM”, insa recunoaște ca nu este deloc un film bun și nici nu și-a dorit asta, de fapt. Vloggerul nu vrea sa faca arta, ci bani.„Romina VTM” este filmul pentru care Selly a muncit din greu alaturi de intreaga echipa, dar și producția care a starnit…

- Filmul Romina VTM a fost lansat la inceputul anului 2023, mai exact pe 2 ianuarie. Pelicula a fost extrem de promovata, in ea jucand mai multe vedete din showbizul romanesc. Nume precum Bogdan de la Ploiești, Tzanca Uraganu, Nicole Cherry, Rareș Mariș, YNY Sebi sau Cristina Pucean au caștigat imediat…

- Cristina Pucean este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, dansatoarea i-a scris artistului un mesaj emoționant. Iata ce i-a transmis vedeta in ultima zi din an!

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și-au facut publica relația aproape de momentul in care s-au desparțit. Cei doi artiști au anunțat recent ca povestea lor de iubire a ajuns la sfarșit. Mulți dintre fanii acestora sperau ca in curand sa ii vada in fața altarului, dar soarta a decis altceva. Care…

- Cristina Pucean a dat carțile pe fața dupa desparțirea de Bogdan de la Ploiești. Dansatoarea a spus tot adevarul despre motivul care a dus la destramarea cuplului lor, fara ezitare. Hai sa vezi ce greșeala a facut artistul.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formeaza un cuplu. Cei doi nu au dezvaluit motivul desparțirii, insa manelistul a fost cel care a anunțat ”incetarea colaborarii”. De cealalta parte, dansatoarea a precizat ca urmeaza sa dezvaluie de ce s-au separat. Pana atunci, Bogdan i-a facut o declarație…

- Bogdan de la Ploiești, mai hotarat ca niciodata! Nu mai vrea sa fie insoțit la evenimente de Cristina Pucean! Dupa luni intregi in care s-au afișat impreuna la evenimente și pe rețelele de socializare, lasand sa se ințeleaga ca formeaza un cuplu, Bogd ...