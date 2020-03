Stiri pe aceeasi tema

- Cazul celor 300 de romi din Mironu, judetul Suceava, care ar fi mintit la granita ca vin din Germania, si nu din Italia a luat o intorsatura ca la Radio Erevan. Prefectul Alexandru Moldovan sustine ca au fost persoane care s-au intors acasa, dar nu 300, ci doar 14 si nu au venit din regiunile cu coronavirus,…

- Un cetatean roman a murit in atacurile de la Hanau, Germania, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Repatrierea va fi asigurata prin fondul pentru situatii de urgenta, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, precizeaza ministerul roman intr-o informare transmisa joi seara.…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunța, joi, trei decese noi din cauza gripei, inregistrate in județele Bacau și Bihor. Numarul total al persoanelor care au murit ajunge la 34.Un barbat de 55 de ani din județul Bacau, avand condiții medicale preexistente,…

- Un adolescent chinez care suferea de paralizie a fost gasit mort, in casa, dupa ce singurul sau ingrijitor, tatal lui, a fost pus in carantina in spital din cauza infectarii cu coronavirus.

- Un numar de 18 muzicieni ai Filarmonicii „Banatul” din Timișoara vor sta acasa 10 zile ca masura de prevenție dupa ce s-au intors dintr-un turneu in China, in timpul caruia au cantat și in orașul Wuhan, unde a izbucnit epidemia de coronavirus, anun'[ MEDIAFAX.Directorul Filarmonicii „Banatul”…

- Un moldovean a fost lovit mortal de un tren intr-o gara din orasul Berlin, Germania. E vorba de un barbat de 38 de ani, care se afla la munca in aceasta tara.Acesta a lasat orfani doi copii.

- Cristina Pucean, cea mai apreciata dansatoare a maneliștilor și-a schimbat radical look-ul! Daca pana acum era adepta extensiilor de par extrem de lungi și extravagante, acum lucrurile stau altfel.

- Lovitura pentru Germania la Mondialul de la Kumamoto. Nemțoiacele aveau nevoie de victorie in disputa cu Serbia pentru a se apropia de semifinale, insa au cedat la ultima faza, scor 28-29. Serbia, echipa care a venit cu 0 puncte in Main Round, facuse deja o victima, invingand Coreea de Sud cu 36-33.…