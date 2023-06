Cristina Pucean a avut parte de un moment emoționant la ziua ei de naștere, dupa ce tatal ei a aparut la petrecere. Barbatul a venit in scaun cu rotile, dupa ce a ramas fara picioare in urma unui accident, cu mai mulți ani in urma. Dansatoarea a fost profund emoționata și a izbucnit in lacrimi.