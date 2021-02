Cristina Joia a arătat pentru prima oară cicatricile lăsate pumnul ce a desfigurat-o/ FOTO. Anul trecut, jurnalista Pro TV a fost bătută de o femeie ”Este prima data cand imi dau masca in public dupa incident. Pima oara cand oamenii ma vad așa! Este foarte greu de descris, am fost la restaurant și imi era greu sa imi dau masca jos. Este un lucru pe care il vad in fiecare dimineața cand ma trezesc. Ieri a fost procesul, prima infațișare. Am privit-o puțin, era la trei metri de mine. Avocatul ei a cerut amanare pentru a analiza probele. Mi-am dat seama ca este un drum lung și ca trebuie sa merg pana la capat. Nu a incercat sa vorbeasca cu mine", i-a spus Cristina lui Catalin Maruța. Cristina a suferit și cea de-a doua operație, de reconstrucție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Joia a suferit a doua operație la nas, dupa ce afost lovita violent de o femeie intr-un magazin. Mai mult, este posibil sa aiba nevoie și de atreia intervenție, pentru a masca cicatricea ramasa in urma operațiilor„M-am operat joi, pe 17 decembrie. Am mers initial la un control, pentru ca nasul…

- In urma cu aproximativ o luna de zile, esignerița de la ”Visuri la cheie” a fost lovita brutal cu pumnii in fața de o agresoare furoasa ca i s-a atras atenția deoarece a parcat neregulamentar. Agresoarea i-a spart nasul, iar ea a fost lasata intr-o balta de sange. A suferit prima operatie, iar acum…

- Dupa ce a fost lovita in urma cu mai multe saptamani intr-un magazin, de catre o femeie, Cristina Joia de la Visuri la Cheie a suferit o a doua intrevenție la nas. Aceasta operație a durat aproxinativ cinci ore și a fost una destul de complicata. Cristina Joia, operata din nou la nas Amintim ca, […]…

- Cristina Joia a trecut in urma cu mai bine de o luna prin momente cumplite, dupa ce a fost agresata de o femeie, intr-un magazin din Capitala. Designerul de la Visuri la cheie a rememorat in cadrul emisiunii Vorbește lumea, detalii despre ceea ce i s-a intamplat.„Am vazut o doamna care incerca sa treaca…

- Cristina Joia, designer al echipei Visuri la Cheie, a fost atacata intr-un supermarket de o femeie. In urma agresiunii, Cristinei i-a fost spart nasul, ulterior fiind operata. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cristina a reluat cele intamplate in urma cu o luna. Dupa ce a fost preluata de…

- Dragoș Bucur și echipa Visuri la Cheie au avut parte de o intamplare care i-a emoționat profund. Aceștia au cunoscut-o pe Mariana, femeia care a ales sa devina mama, deși fusese operata de doua ori pe inima și au decis sa schimbe viața familiei acesteia. Pe Mariana o vom cunoaște cu toții diseara, la…

- La inceputul lunii noiembrie, Cristina Joia, designer al echipei “Visuri la cheie”, a fost violent atacata de o femeie intr-un supermarket pe motiv ca vedeta ii reproșase acesteia ca a blocat trecerea de pietoni și parcarea din zona centrului comercial. In urma incidentului, Cristina a avut nevoie de…

- Cristina Joia a fost externata din spital, dupa ce zilele trecute a fost agresata intr-un magazin din Capitala de catre o femeie careia ii trasese atenția ca a blocat trecerea de pietoni si parcarea magazinului, cu mașina sa. Acum, Cristina Joia a fost externata din spital și se afla alaturi de familie.…