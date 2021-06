Stiri pe aceeasi tema

- Viața Ralucai Dragoi a trecut prin multe transformari in ultima perioada. In cariera, lucrurile par sa funcționeze perfect pentru cntareața, dar in viața personala a avut parte de cateva cumpene. Artista a trecut prin doua divorțuri și a vorbit pentru prima data despre aceste evenimente nedorite din…

- De cand și-a facut iubit, Maria Constantin nu inceteaza sa le arate fanilor cat de mult il iubește, dar și cat de mult este respectata de barbatul din viața ei. Se pare ca artista și partenerul ei, Robert Stoica, au așteptat vara cu nerabdare, avand in vedere ca inca din prima luna a anotimpului și-au…

- Cristina Ich este foarte mandra de originile ei, motiv pentru care nu a ascuns niciodata ca provine dintr-o familie modesta. Totuși, asta nu inseamna ca eleganța a lipsit printre membrii ei. Acest lucru a fost explicat de iubita lui Alex Pițurca pentru rautacioșii care i-au zis ca bunicul ei ”s-a aranjat…

- Cristina Ich este tratata ca o adevarata regina de iubitul ei și nu se sfiește sa se mandreasca pe rețelele de socializare. Frumoasa vedeta și Alex Pițurca se afla in vacanța in Dubai, iar fiul lui Victor Pițurca ii face toate poftele partenerei sale de viața.

- Alex Pițurca a surprins pe toata lumea cu ultima dezvaluire facuta. Aflat in vacanța alaturi de iubita sa, Cristina Ich, fiul lui Victor Pițurca a dezvaluit ca iși dorește sa ii calce pe urmele partenerei sale de viața și sa devina extrem de faimos pe rețelele de socializare. Alex Pițurca, dezvaluire…

- Alex Pițurca a marturisit pe rețelele de socializare, in timpul vacanței alaturi de iubita lui, Cristina Ich, ca s-a hotarat sa ii calce pe urme. Fiul lui Victor Pițurca a declarat ca vrea sa devina influencer, intrucat partenera lui de viața se descurca de minune in mediul online.

- Cristina Ich nu se uita la buzunar atunci cand vine vorba sa rasplateasca pe cineva care i-a oferit ajutorul. Cunoscuta iubita a lui Alex Pițurca a fost darnica in public. Cați bani i-a dat unui parcagiu in București? Crisitina ICH, darnica in public! Cat i-a oferit iubita lui Victor Pițurca unui parcagiu?…

- Cristina Ich, iubita lui Alex Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, a vorbit despre relația pe care o are cu fostul selecționer al echipei naționale. „Domnul Pițurca și soția dumnealui sunt niște oameni draguți. Sunt foarte respectuoasa cu ei. Normal ca ii zic «domnul Pițurca», cum sa-i zic? Doar nu ne…