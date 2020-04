Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a trecut prin momente foarte grele in ultimul an, iar lucrurile nu au devenit deloc mai ușoare odata cu desparțirea de George Burcea. Vedeta este acum in izolare, precum alte milioane de persoane care incearca sa se apere de amenințarea COVID-19. Dar viața ei in respectiva izolare nu este…

- Alex Bodi s-a decis sa spuna tot adevarul despre relatia cu Bianca Dragușanu. Se pare ca cei doi sunt iarași in pragul desparțirii. Cel puțin așa susține gurile rele, care spun ca de data aceasta totul ar fi definitiv și iremediabil. "Eu nu vreau sa dau declarații, daca vreți sa vorbiți, vorbiți…

- Cantareata britanica Duffy, in varsta de 35 de ani, a povestit intr-o postare publica pe Instagram ca a fost rapita, violata si drogata. Vedeta nu a oferit detalii privind perioada in care a avut loc agresiunea, dar a menționat ca mai multe despre asta a dezvaluit intr-un interviu care va fi facut public…

- Autor: Stelian ȚURLEA Scriitorul american John Grisham, nascut in 1955, este probabil cel mai popular autor de thrillere din lume. Carțile sale au fost traduse in peste patruzeci de limbi și tiparite in vreo suta de milioane de exemplare. A scris indeosebi thrillere in care, ca nimeni altul, explica…

- Oana Roman trece printr-o perioada extrem de grea, declarand in urma cu puțin timp separarea de tatal copilului sau. Din pacate, nici sora și nici parintele ei nu-i sunt alaturi de ea in aceste clipe. Iata ce s-a intamplat, de fapt, intre ele? Ce a provocat racirea relației dintre ele? De ce s-a rupt…

- Interpreta Alessia și tatal copilului ei s-au impacat, dupa ce in urma cu 6 luni divorțau. Cei doi au pus punct dupa o relație de 11 ani, insa nu au putut sa stea prea mult desparțiți.Alessia și tatal copilului ei, Alvin, s-au impacat și sunt din nou o familie fericita. Ruptura dintre cei doi a avut…

- Fosta prezentatoare de știri a murit in urma cu aproximativ trei saptamani, in timpul sarbatorilor. Decesul sau a fost confirmat de catre polițiști duminica, pe 12 ianuarie, in urma unui apel la 112 din partea vecinilor. Cristina Țopescu nu va fi inmormantata religios așa cum se obișnuiește. Vedeta…