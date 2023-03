Stiri pe aceeasi tema

- (P) INTEK 2023 – platforma de inovare, business și networking pentru transformarea industriala TEHNIC MEDIA va invita la prima ediție INTEK – singurul targ expozițional din Romania dedicat transformarii proceselor industriale, organizat intre 4 și 7 aprilie 2023, la Centrul de Evenimente Lux Divina,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs sambata, 11 martie, in judetul Buzau, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului.„In ziua de 11.03.2023, 14:09:20 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4,2, la adancimea de 118,4 km”, se…

- USR l-a chemat la Comisia pentru mediu din Senat pe șeful Garzii de Mediu, Aurelian Paduraru (PNL), pentru a da explicații pe tema poluarii excesive a aerului din București și Ilfov. Acesta a transmis in timpul discuțiilor ca a fost numit politic, potrivit comunicatului USR, confirmat de Paduraru pentru…

- Platforma de streaming video Netflix vine cu o veste buna pentru abonații din Romania. Conform gadget-review.ro, platforma a ieftinit abonamentul „basic”, cel care poate fi urmarit de pe un singur device și are o calitate de 720p. Vechiul abonament era de 7,99 euro și a ajuns la 4,99. Deocamdata, americanii…

- UPDATE: Cutremurul din Gorj a avut și o replica inregistrata de INFP de 3,4 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a avut loc in Romania, marți, la ora 15:20. Cutremurul s-a inregistrat la ora 15:16, iar INFP a anunțat inițial ca seismul a avut loc in județul Valcea, la adancimea de 28.638 kilometri.…

- Un cutremur de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs la ora 15 in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul Național pentru Fizica Pamantului a…

- Cristian Sapunaru a inceput anul luptandu-se cu legile sportului din Romania. Fundașul rapidist este nemulțumit ca diploma sa de antrenor, licența B, obținuta la Chișinau nu e de mare folos in Romania. Adica nu e recunoscuta. Am facut cursuri de licența B in Moldova. E ilegala școala din Moldova? Ce,…