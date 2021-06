Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran este insarcinata cu primul copil. Vedeta a dezvaluit cu ce probleme se confrunta pe parcursul sarcinii, dar și cand va naște bebelușul, o fetița careia i-a ales numele Ema. Pe langa toata bucuria, in viața Cristinei Cioran exista și un minus, un fibrom uterin. „Poate ca daca foloseam…

- Oana Radu a facut dezvaluiri despre starile de anxietate și de panica pe care le-a avut in urma cu cațiva ani. Artista a traversat o perioada delicata la vremea respectiva, a avut de suferit, a mers de mai multe ori la psiholog, chiar și la psihiatru. In anul 2015, Oana Radu a suferit primul atac de…

- Cristina Cioran se pregatește ca in doar cateva luni sa devina mama. Vedeta se iubește de anul trecut cu Alexandru Dobrescu, insa iata ce diferența de varsta e intre ei. Prezentatoarea TV a dezvaluit ca el mai are un copil dintr-o relație anterioara.

- Cand naște Adela Popescu Adela Popescu este insarcinata pentru a treia oara, lucru pe care l-a facut public la inceputul acestui an. Vedeta și soțul ei, Radu Valcan, se pregatesc sa devina din nou parinți de baiat. Mai sunt 3 luni pana la momentul in care Adela Popescu iși va strange puiul in brațe.…

- Cristina Cioran este insarcinata cu primul copil, iar la 44 de ani, acasta va deveni pentru prima oara mama. Vedeta și iubitul ei sunt impreuna de doar 7 luni, insa și-au dorit foarte mult sa fie parinți. „Ne doream foarte mult dar nu am crezut ca o sa se intample așa rapid. Am incercat de trei ori…

- Oprah Winfrey nu are nevoie de nici o descriere, pentru ca vedeta de televiziune este intruchiparea unei legende. Aceasta insa a avut serioase probleme de sanatate, ce au reușit sa o sperie de moarte, deși este cunoscuta ca o femeie extrem de puternica ce nu se lasa doborata de nimeni și nimic.

- La 43 de ani, Cristina Cioran va deveni mama pentru prima data, in luna septembrie a acestui an. Actrița a facut dezvaluiri neașteptate. Ce problema are vedeta in sarcina și cum reușește sa treaca peste ele. Blondina a dat tot din casa. Ce problema are Cristina Cioran in sarcina Fericire mare in showbizul…