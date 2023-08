Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in aproape 8 luni, Sensy așteapta cu nerabdare momentul in care iși va putea strange bebelușul in brațe. Pana atunci, este nevoita sa se confrunte cu schimbari specifice femeilor insarcinate. Daca pana acum i s-au umflat mainile, picioarele și a avut arsuri, fiind nevoita sa renunțe la anumite…

- Anamaria Ferentz a parasit Romania in urma cu zece ani, iar in urma cu doi ani l-a cunoscut pe Douglas, care i-a schimbat viața total. Vedeta s-a mutat la ferma acestuia, unde locuiesc și cei șapte copii ai lui. Recent, aceasta a facut dezvaluiri despre relația ei, dar și despre cariera muzicala.Douglas…

- Rona Hartner a anunțat ca sufera din nou de cancer. In urma unui control medical, medicii au descoperit ca artista are „un cancer in faza patru, din nou, pe fond de stres sigur”, susține artista, care momentan nu vrea sa iși anuleze concertele. Rona Hartner, in varsta de 50 de ani, trece printr-o perioada…

- Doinița Oancea este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din Romania. Vedeta a reușit sa caștige admirația multor persoane datorita talentului și rolurilor pe care le-a avut de-a lungul carierei sale. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Doinița Oancea a vorbit despre semnul divin pe care…

- Anca Serea a dezvaluit ca a avut nevoie de ingrijirile medicilor in trecut. De ce a ajuns vedeta, de urgența, la spital. Cu ce problema s-a confruntat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dupa șapte ani de relație, s-au hotarat sa se cunune civil, in anul 2021. Acum, insa, anunța ca evenimentul religios și petrecerea au fost anulate. Afla in randurile de mai jos cine este vedeta din Romania care și-a anulat nunta. Fanii nu se așteptau la o astfel de veste, insa ultimele evenimente vorbesc…

- Iulia Albu este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Oamenii o indragesc atat pentru realizarile sale profesionale, cat și pentru felul ei direct de a fi, de a spune lucrurilor pe nume. Ani la rand, Iulia Albu și-a ținut relația cu Mihai Alexandru departe de lumina reflectoarelor. Vedeta…

- Rona Hartner a decis sa iși retraga fiica, in varsta de aproximativ 15 ani de la școala. Rita va invața de acasa și se va concentra mai mult asupra unei cariere.Rona Hartner a dezvaluit ca fiica sa nu mai merge la școala și și-a luat un an sabatic. Rita iși dorește sa se ocupe mai mult de pasiunile…