Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Pop a marturisit ca a fost agresata de iubitul din Spania, George. Cu lacrimi in ochi, fosta ispita de la Insula Iubirii a facut declarații șocante. Iata ce a povestit vedeta!

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, este insarcinata pentru a treia oara. A dat vestea cea mare in cadrul unui interviu pentru Antena Stars , fiind prezenta la un eveniment monden din Capitala. Andreea Popescu este casatorita cu Rareș Cojoc și impreuna au doi copii. In curand, cei doi…

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, Larisa Iordache a dezvaluit ca are un nou iubit și a dat primele declarații despre relația lor. Fosta gimnasta a vorbit despre dinamica dintre ei, dar și despre posibilitatea de a deveni mama.

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu au avut o relație frumoasa, insa in urma cu cateva luni s-au desparțit. Ei bine, acum frumoasa vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre care este relația dintre ei. Iata ce a dezvaluit fosta iubita a lui Cristian Boureanu.

- Bianca Iordache a renunțat definitiv la fostele iubiri și se pare ca iubește din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta iubita a lui Alex Bodi a vorbit despre viața ei amoroasa, dar și despre ce planuri mari de viitor are.

- In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, Cristina Belciu a dezvaluit ca ar ierta inșelatul in relație. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a recunoscut ca infidelitatea nu o supara la fel de tare cum o face lipsa de respect a partenerului.

- Cristina Belciu s-a aratat resemnata și plina de speranța pentru viitor dupa desparțirea de Cristian Boureanu, dar ceva nu merge bine in viața modelului, in prezent. Cu puțin timp in urma, fosta iubita a afaceristului a postat un mesaj din care reiese ca a trecut prin momente foarte grele noaptea trecuta.

- Dupa desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Berciu se pare ca a fost așteptata cu flori de un admirator secret. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in ultima perioada se bazeaza foarte mult pe munca, insa va fi atenta la fiecare decizie pe care o…