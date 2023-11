Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia unei mame care și-a pierdut viața in urma unei proceduri de volumizare a buzelor a șocat comunitatea medicala. Femeia din Viena, Austria, a murit la varsta de 28 de ani. Cați bani a platit pentru intervenția care i-a adus sfarșitul.

- Moarte neașteptata a unei celebre influencerițe, dupa ce a suferit o operație considerata banala. Intervenția de care a avut parte este extrem de la moda printre vedetele din Romania. Iata despre cine este vorba!

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a facut precizari cu privire la modul in care decurge procesul de autorizare la plata a subvențiilor pe suprafața și pe cap de animal. APIA are un protocol bine stabilit pentru traseul banilor care ajung la fermieri in baza cererilor unice depuse…

- O celebra influencerița de la noi a renunțat la condus de ceva timp și și-a "abandonat" mașina in fața blocului in care locuiește. Ce s-a intamplat și ce a facut-o pe blondina sa ia aceasta decizie. Ce rol joaca iubitul in aceasta ecuație și ce spun parinții acesteia.

- Roxana Dobre și-a facut o noua schimbare radicala! Soția lui Florin Salam a recurs la o intervenție, dupa ce a ajuns la cabinetul unui medic estetician cunoscut in showbiz-ul romanesc. Vedeta a postat rezultatul final pe pagina ei de Instagram.

- O influencerița celebra și-a surprins fanii in timp ce aducea pe lume un baiețel intr-o transmisiune live pe platforma de socializare Instagram. Evenimentul a starnit un val de entuziasm și emoție in randul admiratorilor ei, iar nașterea in timp real a oferit o perspectiva unica asupra acestui moment…

- Bianca Giurca de la Insula Iubirii sezonul 7 a apelat la o intervenție estetica, la scurt timp dupa difuzarea finalei reality show-ului. Tanara le-a aratat internauților noul ei look prin intermediul mai multor postari pe rețelele sociale. Cum arata acum fosta iubita a lui Marius Moise