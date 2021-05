Mama fotbalistului Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro este cea care a facut anunțul ca fiul sau va reveni la Sporting Lisabona in aceasta vara. Potrivit Cuatro, Ronaldo este gata sa renunte la o suma importanta din salariul sau pentru a reveni la Sporting Lisabona, club care l-a lansat. Negocierile in privinta revenirii lui Cristiano Ronaldo in tabara “Leilor” au inceput deja, anunta sursa citata, iar Dolores Aveiro se tine de promisiune: va face tot posibilul pentru a-si aduce fiul inapoi la Lisabona. Potrivit digisport.ro, cum relatia dintre Ronaldo si mama sa este foarte stransa, sunt sanse…