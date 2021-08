Cristiano Ronaldo a plecat de la Juventus și s-a întors la echipa sa de suflet: “Mi-am dat sufletul şi inima” Manchester United a anunțat, vineri seara, ca a ajuns la un acord pentru transferul lui Cristiano Ronaldo. Totodata, internaționalul portughez și-a luat ramas bun de la Juventus. Gruparea de pe Old Trafford precizeaza ca a batut palma cu Juventus pentru transfer. Ronaldo trebuie sa-și dea acordul in ceea ce privește contractul primit și sa efectueze vizita medicala și sa obțina viza necesara. “Cristiano, de cinci ori caștigator al Balonului de Aur, a obținut pana acum 30 de trofee majore in cariera, inclusiv 5 trofee Champions League, Campionatul Mondial al Cluburilor, de patru ori, șapte titluri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a anunțat, vineri seara, ca a ajuns la un acord pentru transferul lui Cristiano Ronaldo de la Juventus. Intr-un comunicat emis pe site-ul oficial, gruparea de pe Old Trafford precizeaza ca a batut palma cu Juventus pentru transfer, iar Cristiano Ronaldo trebuie sa-și dea acum acordul…

- Cristiano Ronaldo, care revine la Manchester United dupa 12 ani, a postat un mesaj pe Instagram în care multumeste fanilor si conducatorilor de la Juventus, subliniind ca au "scris o poveste frumoasa împreuna"."Astazi plec de la un club minunat, cel mai mare din Italia…

- Sir Alex Ferguson l-a sunat pe Cristiano Ronaldo și l-a convins sa semneze cu Manchester United! Fostul antrenor al lui United s-a implicat personal in transferul portughezului. Mutarea lui Ronaldo de la Juventus la Manchester a fost anunțata pe contul de Twitter al clubului englez. Cristiano…

