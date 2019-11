Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China se apropie de initierea primei etape a unui acord comercial bilateral, a afirmat marti seara presedintele american, Donald Trump, citat de agentia de presa Bloomberg, potrivit."Suntem aproape, putem avea curand o etapa semnificativa a acordului", a declarat Donald Trump…

- Ludovic Orban a comentat, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, zvonul potrivit caruia Viorica Dancila a amenințat, in ședința CEX a PSD, cu retragerea din cursa prezidențiala.”De ce sa se retraga? Parca cerea dezbatere. Nu știu ce se intampla la ei in partid.”, a declarat…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, marti, ca Mihai Velisar (Gaz Metan Medias) are probleme musculare si nu este apt pentru meciurile nationalei under 21 cu Finlanda si cu Irlanda de Nord, astfel ca in locul sau a fost convocat Stefan Vladoiu, de la Universitatea Craiova, potrivit news.ro.Citește…

- Dirijorul Cristian Macelaru va conduce, de la 1 septembrie 2021, Orchestra Nationala a Frantei din postura de director muzical al ansamblului, potrivit news.ro.Macelaru va avea, initial, un contract de patru ani, potrivit romania-muzical.ro. Orchestra Nationala a Frantei, infiintata…

- Clubul Genk, la care sunt legitimati Ianis Hagi si Vladimir Screciu, a anuntat, marti, ca a pus capat colaborarii cu tehnicianul Felice Mazzu, potrivit news.ro.“In ultimele saptamani, tendinta a fost din ce in ce mai negativa si conducerea clubului nu mai are sentimentul ca staful tehnic actual…

- Theodor Paleologu este eseist, profesor, diplomat și om politic, președinte al Fundației Paleologu, si este candidatul desemnat al Partidului Miscarea Populara la alegerile prezidentiale din acest an. A sosit la Oradea pentru a sustine ideea unei Romanii a „concordiei si a compromisului constructiv,…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca in cazul in care Ludovic Orban nu va reuși sa iși treaca guvernul prin Parlament, atunci Klaus Iohannis ar trebui sa forțeze alegerile anticipate, adica caderea unui al doilea guvern consecutiv. Turcescu ii propune lui Klaus Iohannis sa il nominalizeze pe…

- Potrivit sursei citate, la ora transmiterii stirii ar avea loc, in biroul lui Marcel Ciolacu de la Camera Deputatilor, o discutie la care participa, alaturi de presedintele Camerei Deputatilor, Olguta Vasilescu, Claudiu Manda si Paul Stanescu. Romania TV anunta ca sunt luate in calcul mai multe variante…