- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv in 2019 la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor a fost extradat catre Romania, din Republica Moldova.

- Inspectoratul General al Poliției de Frontiera informeaza ca a refuzat sa autorizeze intrarea in Republica Moldova pentru 45 de persoane pe parcursul zilei de miercuri, 12 aprilie. In total, fluxul de calatori a constituit 47.341 de persoane care au traversat frontiera de stat. Peste 5.000 de cetațeni…

- Vasile Daniel Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost prins de polițiști in Italia și adus in țara, dupa ce a fugit și a fost dat in urmarire internaționala. „La data de 20 martie a.c., in urma cooperarii polițienești internaționale dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia, a fost preluat din…

- Paginile a trei banci cunoscute au fost clonate de mai mulți moldoveni.Cei trei barbați au intrat in atenția polițiștilor, dupa ce au creat pagini de internet similare cu cele ale bancilor BCR, Raiffeisen și Libra. Dupa ce le-au creat, aceștia le-au promovat intensiv pentru a obține datele de contact…

