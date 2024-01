Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal a luat decizia de a-l numi pe Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, in funcția de șef de campanie al PUSL pentru alegerile ce vor avea loc in 2024.

- Cristian Popescu Piedone și-a motivat decizia, anunțata pe grupurile interne din partid, invocand neințelegeri privind calea de urmat.In același timp, a anunțat ca va ramane membru al PUSL pana la incheierea mandatului de primar al Sectorului 5.

- Biroul Executiv al PUSL a decis sa mearga pe cont propriu la alegerile din anul electoral 2024.Anunțul a fost facut la Arad de președintele partidului Cristian Popescu Piedone, care a subliniat ca pe PUSL are soluții pentru viitorul copiilor noștri, pentru viața de zi cu zi a tinerilor și a seniorilor…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), reunit in ședința BEX la Arad, a anunțat ca merge pe liste proprii la alegerile de anul viitor. Ținta pe care umaniștii și-au propus-o este de 7%. „Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal a decis cu larga majoritate sa mearga pe cont propriu la…

- Dupa ce in presa s-a vehiculat ca Cristian Popescu Piedone ar fi interesat sa candideze la Primaria Generala a Capitalei, PUSL a emis un comunicat de presa prin care zvonul este dezmințit. Mai mult, sunt aduse lamuriri despre candidații stabiliți deja pentru susținere atat la Capitala, cat și la unele…

