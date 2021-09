Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul Alexandru Sassu s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Alexandru Sassu a participat activ la Revoluția din Decembrie 1989, fiind unul dintre liderii Baricadei și al grupului care a ocupat in 22 Decembrie sediul CC al PCR. Politicianul roman Alexandru Sassu a fost vicelider și apoi…

- Romania se apropie de o situație mai dificila decat cea de anul trecut. Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, a declarat ca valul patru al pandemiei nu va fi mai bland decat cele anterioare, iar in octombrie se așteapta la 10.000 de cazuri zilnice…

- Impact Developer & Contractor (IMP) a intrat astazi in clubul select al marilor companii romanești cu o capitalizare bursiera de peste un miliard de lei. Acțiunile Impact au incheiat ședinta de tranzacționare din 25 august la un preț de 0,640 lei, cu o variație de +4,07% fața de ședința anterioara,…

- Fostul presedinte al ASF Misu Negritoiu a fost numit, miercuri, pentru un mandat de 4 ani, membru in Consiliul de Administratie al companiei Agroserv Mariuta care detine brandul 'Laptaria cu Caimac'. Mandatul va incepe de la 1 ianuarie 2022. Mișu Negrițoiu a fost șeful ASF in 2014-2017, fiind…

- Frank Hajdinjak, fost director general al furnizorului de energie si gaze E.ON Romania, si Mihai Dan Todor au fost numiti in Consiliul de Administratie al combinatului chimic Chimcomplex Borzesti, pentru un mandat de un an. ”Societatea Chimcomplex SA Borzesti, in calitate de emitent, in conformitate…

- Astazi a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, la sectiunea Eveniment important de raportat, un anunt, conform caruia Santierul Naval Orsova informeaza actionarii si pe toti cei interesati ca, in data de 30.07.2021, Consiliul de Administratie al societatii a luat act de notificarea prin…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) iși face exitul din acționariatul investitorului imobiliar Globalworth. Cumparatorul intregii participații de 5% este Zakiono, un consorțiu format din CPI Property Group și Aroundtown, devenit cel mai mare acționar al Globalworth. Deși este de…

- Aseara a fost postat pe portalul Bursa de Valori Constanta, la Sectiunea Evenimente importante de raportat, un anunt al SC Argus SA Constanta. Astfel, conform anuntului respectiv, conducerea societatii aducea la cunostinta actionarilor ca, in sedinta din data de 01.07.2021, Consiliul de Administratie…