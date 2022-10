Cristian Pomohaci – caterisit in 2017 dupa scandalul in care a fost acuzat de racolare de minori in scopuri sexuale – continua sa oficieze slujbe in garajul casei sale din localitatea Moșuni (Moșuni). Mai mult, chiar a cumparat un local pe care l-a transformat in biserica. Practic, si-a facut o biserica privata. BOR spune ca […] The post Cristian Pomohaci, pus la punct de BOR din cauza bisericii private: "Nu frecventati acel locas!" first appeared on Ziarul National .