- Cristian Paun, profesor universitar in economie la ASE, a declarat marti, la emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre descinderea inspectorilor Consiliului Concurentei la bancile care participa la calculul ROBOR, ca statul foloseste aceste institutii pe post de bata si pe post de amenintare…

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat, pentru Agerpres, surse apropiate situatiei. In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca bancile…

- ”Sa o spunem direct si cu matematica de clasa a 4, cu algebra, nu cu enomie. In momentul in care tu ai inflatie, inseamna ca puterea de cumparare a monedei tale scade. Adica, tot ceea ce este exprimat in leu cumparam mai putin datorita inflatiei. Anul acesta, avem o inflatie undeva la 15 sau 16% acum,…

- “Suntem in discuti cu mai mult parteneri, insa acestea sunt confidentiale. In masura in care vor fi finalizate, ele vor fi facute cunoscute atat investitorilor, cat si pietei in general”, a precizat Jude, conform Profit.ro. In prezent, Romgaz a obtinut statutul de utilizator de retea in Bulgaria, urmand…

- Heius a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica, la Digi 24, ca exista anumite persoane care incep sa puna intrebari si sa transmita diverse mesaje, stiind ca au lucruri care nu sunt in regula. ”S-a creat un val interesant. Stiind deja ca exista riscul ca anumite persoane care stiu ca au lucruri…

- ”In niciun caz nu este voba de intoarcerea la anii 80, vorbim de cu totul altceva. Cred ca este o masura responsabila si, daca in Romania, in acest moment marea majoritate a consumatorilor casnici si o parte din consumatorii industriali beneficiaza de plafonare si nu sunt chiar stimulati sa faca asemenea…

- Calatorii si-au reluat calatoriile aeriene in urma ridicarii restrictiilor legate de pandemia de Covid-19 in 2020 si 2021, ajutand companiile aeriene precum Lufthansa, Air France-KLM si IAG, proprietarul British Airways, sa revina la profit in aceasta vara. Lufthansa a declarat ca rezervarile pentru…

- Banca Centrala a Rusiei estimeaza pentru al treilea trimestru al anului o contracție economica de 7%, potrivit ultimei sale prognoze date publicitații. In ceea ce privește redresarea, reprezentanții Bancii Centrale sunt destul de rezervați, raportul „O recesiune economica mai lunga, dar mai puțin dureroasa”…