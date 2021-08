Cristian Moș atrage atenția că timișenii trebuie să fie mult mai atenți când aruncă deșeurile Colectarea selectiva, obligatorie de altfel, este adusa din nou in atenția cetațenilor de vicepreședintele CJT, Cristian Moș. Acesta a anunțat ca a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanța de Guvern nr.1 din 11.08.2021, care incheie transpunerea in legislația romaneasca a Directivei UE 2018/852. Aceasta vine in completarea Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor […] Articolul Cristian Moș atrage atenția ca timișenii trebuie sa fie mult mai atenți cand arunca deșeurile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

