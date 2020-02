Primarul Timisoarei doreste sa includa un nou nume in galeria celor care sunt cetateni de onoare ai Timisoarei. Dirijorul Cristian Macelaru, premiat cu premiul Grammy, este ultima propunere. De asemenea, Nicolae Robu s-a gandit la sarbatorirea Zilei Phoenix, de ziua de nastere a lui Nicu Covaci. The post Cristian Macelaru, propus pentru titlul de cetatean de onoare al Timisoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .