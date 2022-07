Stiri pe aceeasi tema

- Pe vremuri, taximetriștii ne faceau cu metoda „maimuța". Aveau un buton pe care apasau ca sa inregistreze kilometri in plus. E cam ce face Adrian Caciu cu cifrele pe buget. Dupa ce i-a considerat „babuini" pe antreprenori, acum umbla cu metoda Maimuța la buget, ca sa spoiasca cifrele.

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, informeaza…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern.…

- Romania pregatește in prezent prima cerere de plata de 3 miliarde de euro pentru Programul Național Redresare și Reziliența (PNRR), iar pentru a o depune trebuie indeplinite trei condiții a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la finalul ședinței de Guvern.…

- Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro. Anunțul a fost facut, duminica, de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri de plata, pe care Romania o poate pune pana la sfarsitul lunii…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu, fost ministru al Investitiilor, i-a cerut, miercuri, ministrului Finantelor sa prezinte urgent un pachet de masuri pentru a reduce inflatia, altfel, pana in octombrie va depasi 20%, dupa ce rata anuala a inflatiei a ajuns in luna aprilie la 13,8%. Liberalul afirma ca lipsa…